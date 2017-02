ESA promove palestra no interior sobre Crimes Virtuais

A Escola Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS) promove nesta quarta-feira (8) a palestra Crimes Virtuais, com Sílvia Aparecida Ibanez Martins, na cidade de Amambai.

A advogada Sílvia é bacharel em processamento de dados, membro da Comissão de Direito Eletrônico e especialista em Direito Digital. O evento gratuito acontece a partir das 19 horas na Subseção da OAB/MS, situada na Rua da República 4554, Vila Guape, atrás do Fórum. Mais informações pelo telefone 3481- 2438.

