"ESA Vai ao Interior" promove palestra em Bonito na quarta

O evento será no plenário da Câmara Municipal de Bonito / Ilustração

O projeto ESA Vai ao Interior estará na cidade de Bonito nesta quarta-feira (27) com a palestra Reforma Trabalhista: Direito Material do Trabalho.

O colóquio será ministrado pelo advogado André Fredo, atuante nas áreas de Direito do Trabalho e Direito Civil (Responsabilidade Civil). Pós-graduado em Direito Civil pela Faculdade Damásio de Jesus. Pós-graduado em Direito Civil com ênfase em Responsabilidade Civil e Processual Civil pela Escola Paulista de Direito. André também é Professor Universitário de Direito Material e Processual do Trabalho.

O evento será no plenário da Câmara Municipal de Bonito, que fica na Rua Nelsom Felício- Atlântico. A participação é gratuita mediante inscrição, que pode ser feita pelo site da ESA/MS.

