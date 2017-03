"ESA vai ao Interior" acontece nesta segunda-feira em ChapadÃ£o do Sul

A Escola Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), promove nesta segunda-feira (27) a palestra ´Exposição de motivos do CPC´, com Tiago Koutchin Ovelar Rosa Vitoriano, em Chapadão do Sul.

Tiago Koutchin Ovelar Rosa Vitoriano é assessor jurídico da OAB/MS e diretor-executivo da Associação dos Novos Advogados do Mato Grosso do Sul (ANA-MS). Graduado em Direito pela UCDB (Universidade Católica Dom Bosco), o palestrante tem Pós-Graduação em Direito do Estado e Relações Sociais pela Escola de Magistratura de Mato Grosso do Sul (ESMAGIS).

O evento gratuito acontece a partir das 19 horas no Fórum da cidade, situado na Avenida Mato Grosso do Sul, 203. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 3562-4128 ou (67) 98111-0970.

Veja Também

Comentários