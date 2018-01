ESA promove curso “Como Vender para o Governo” em março

O conteúdo programático inclui: da obrigação de licitar; do direito de fornecer; dos benefícios do ME e EPP; licitações exclusivas; modalidades licitatórias, edital, recursos, contrato e execução - Ilustração

A Escola Superior de Advocacia de Mato Grosso do Sul (ESA/MS) realiza em março o evento: “Como Vender para o Governo – Exceto Obras e Serviço de Engenharia”. O curso é uma idealização do Advogado Victor Salomão Paiva.

O conteúdo programático inclui: da obrigação de licitar; do direito de fornecer; dos benefícios do ME e EPP; licitações exclusivas; modalidades licitatórias, edital, recursos, contrato e execução.

Victor é graduado pela Universidade Católica Dom Bosco (UCDB); foi Presidente e membro de Comissões de Licitações; ex-membro da Comissão de Exame da Ordem da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS); é atual Presidente da Comissão da Defesa da Repíublica, da Democracia e da Reforma Política da OAB/MS e atual Secretário da Comissão de Regime Próprio de Previdência Social (CRPPS-OAB/MS). Ele também é pós-graduando em Direito Público.