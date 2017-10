ESA promove 1º Congresso de Direito Penal nos dias 30 e 31

A Escola Superior de Advocacia de Mato Grosso do Sul (ESA/MS) convida a todos para mais um evento. Nos dias 30 e 31 de outubro será realizado, no Auditório da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), o 1º Congresso de Direito Penal da ESA/MS.

Segundo o Diretor-Geral da ESA/MS, Ricardo Souza Pereira, o objetivo da ESA é mesmo tentar promover o estudo de diversos ramos do Direito. “Do começo da Gestão até o momento, tivemos um investimento em vários pontos relativos ao Direito do Trabalho, Previdenciário, Processo Civil, Direito de Família, vimos que chegou o momento da gente prestigiar também, a questão atinente ao Direito Penal, que é um Direito de extrema importância da sociedade”, ponderou.

Para a ocasião, Ricardo Pereira disse ainda que convidou professores de várias faculdades do País para abrilhantar o evento e pontuou: “convidamos também um grande advogado criminalista para que a gente possa fazer um debate franco e amplo, sobre os diversos temas do Direito Penal, do Processo Penal e Criminologia”.

Antônio Carlos de Almeida Castro, o Kakay é um dos nomes de peso que vai abrir o primeiro dia do Congresso. O tema do advogado criminalista mais renomado do País será: “Advocacia Criminal em tempos de crise”. Doutor em Direito Penal e professor na Universidade Federal do Paraná, Jacinto Nelson de Miranda Coutinho debaterá o tema: “O advogado, Interregno e o Processo Penal”.

Para o dia 31, o Doutor em Direito Penal Italiano, Comparado e Internacional pela Universitá degli Studi di Milano (Itália) e Professor Adjunto de Direito e Processo Penal na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, Leonardo Schimitt de Bem ministrará “A injunção penal”.

Também neste dia, a advogada, Doutora e Mestre pela PUC-SP e Professora da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Rejane Alves Arruda estará a frente do tema “O processo penal brasileiro na visão do Supremo Tribunal Federal”. Logo em seguida, o próximo tema “Colaboração Premiada” será também ministrado pela advogada criminalista, Doutora e mestre em Direito pela PUC-SP e Professora da Escola da Magistratura de MS, Andrea Flores.

Ao fim do dia, o Doutor em Altos Estudos Contemporâneos (Ciência Política, História das Ideias e Estudos Internacionais Comparativos) pela Universidade de Coimbra (Portugal), Professor de Pós-Graduação em Ciências Criminais pela PUC-RS, Augusto Jobim do Amaral vai falar sobre “Criminologia em tempos sombrios”.

Por fim, o encerramento do Congresso ficará com o Pós-Doutor pela Universitá Degli Studi di Napoli Federico II, Doutor e Mestre em Ciências Criminais pela PUC-RS e Professor da PUC-RS Ricardo Jacobsen Gloeckner, que dialogará o tema “Criminologia e Autoritarismo”.

O evento terá carga horária de 12 horas/aula e o investimento será de R$ 50. As inscrições podem ser feitas no site da ESA/MS.

Veja Também

Comentários