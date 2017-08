“ESA no Mês da Advocacia” encerra programação nesta quinta com Monnerat

Para fechar a programação de atividades do “ESA no Mês da Advocacia”, a Escola Superior de Advocacia de Mato Grosso do Sul (ESA/MS) realiza na próxima quinta-feira (31), palestra com o Procurador Geral Fábio Monnerat, que irá debater o tema: “Precedentes no NCPC”.

O evento reúne parceria de todas as escolas públicas e privadas do setor da advocacia de Mato Grosso do Sul, será realizado no Auditório da AGU, em Campo Grande. Além da ESA/MS, que é a criadora do projeto, a Escola Superior de Advocacia Pública do Estado (ESAP/PGE-MS), a Escola Superior da Defensoria Pública e a Advocacia Geral da União (AGU).

Segundo o Diretor-Geral da ESA/MS, Ricardo Pereira o encontro é um marco para a advocacia pública, privada e Defensoria Pública do Estado. “É uma grande oportunidade da gente aglutinar forças para melhorar e fornecer um evento de melhor qualidade para a advocacia do Estado de Mato Grosso do Sul”, pontuou.

Já a Diretora da Escola Superior da Advocacia da PGE-MS, Ana Paula Ribeiro Costa, avaliou a parceria como um evento que enobrece a classe. “No mês da advocacia, nada melhor do que engrandecer ainda mais a figura do advogado, seja público ou particular, proporcionando um conhecimento aprofundado acerca dos Precedentes no novo CPC com a troca de experiências, visão doutrinária e jurisprudencial acerca do instituto”, avaliou a Procuradora.

Por fim, a Coordenadora Substituta da Escola da Advocacia-Geral da União no Mato Grosso do Sul, Patrícia Gomes, definiu o encontro como um entrosamento fundamental entre as escolas e ponderou: “Por meio da soma de esforços é possível atender o público alvo com maior eficiência, além de ser uma excelente oportunidade para estreitar os laços entre as carreiras, também com vistas ao crescimento profissional e institucional”.

Monnerat é Diretor da Escola da Advocacia Geral da União em São Paulo; também é Coordenador Nacional de Direito Processual Civil da Escola da AGU; Mestre em Direito Processual Civil pela PUC-SP; Coordenador e Professor do Curso de Direito Público com ênfase em Advocacia Pública da Escola Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional São Paulo (ESA/OAB-SP) e Professor do Curso de atualização em Direito Processual Civil da Editora Saraiva; também é Professor convidado dos cursos de Pós-Graduação Latu Sensu (especialização) da Escola Paulista de Direito (EPD), da PUC-SP e Professor de Direito Processual Civil do Curso de Graduação da Universidade São Judas Tadeu; Membro do Instituto Brasileira de Direito Processual (IBDP); Membro efetivo da Comissão de Direito Administrativo da OAB/SP e autor do livro Introdução ao Estudo do Direito Processual Civil pela Editora Saraiva.

Vale ressaltar que a carga horária do evento é de 4 horas/aula. As inscrições para participar são gratuitas e podem ser feitas através do site da ESA/MS.

A Advocacia Geral da União fica na Avenida Afonso Pena, nº 6134 (Ao lado do Vermelho Grill).

