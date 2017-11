ESA e OAB promovem “Diálogos de Direito Processual” no dia 24

O evento será realizado no Auditório da OAB - Divulgação

A Escola Superior de Advocacia de Mato Grosso do Sul (ESA/MS) realiza no dia 24 de novembro, a partir das 19 horas, o encontro “Diálogos de Direito Processual”.



A palestra “Processo como Instituição de Garantia” será ministrada por Eduardo José da Fonseca Costa. Eduardo é Doutor, Mestre e Especialista em Direito pela PUC-SP, além de membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual (IBDP) e do Instituto Pan-americano de Direito Processual (IPDP) Membro do Conselho Editorial da Revista Brasileira de Direito Processual, Presidente da Associação Brasileira de Direito Processual (ABDPRO) e Juiz Federal em Ribeirão Preto/SP.

Na ocasião acontecerá também o lançamento da Revista da Academia de Direito Processual de MS – ADPMS.



O evento será realizado no Auditório da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS) e tem entrada gratuita. As inscrições podem ser feitas no site da ESA/MS. Mais informações pelo telefone (67) 3342-4000 ou 98111-0970.