ESA e CJA realizam módulo II do curso “Prática na Jovem Advocacia”

Ao todo serão sete aulas - Divulgação

A Escola Superior de Advocacia de Mato Grosso do Sul (ESA/MS) em parceria com a Comissão da Jovem Advocacia (CJA) da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS) realiza o módulo II do curso “Prática na Jovem Advocacia: Mercado x Profissão, e Agora?”.

O evento começa no dia 6 de novembro e segue até 7 de dezembro com diferentes palestras sempre às 19 horas, nas salas da ESA/MS.

Ao todo serão sete aulas. O professor Rodrigo Corrêa do Couto irá ministrar a aula sobre Prática em Direito Processual Civil, no dia 06 de novembro. Já Cerilo Calegaro será o professor da segunda aula, que é sobre Prática em Juizado Especial Criminal. Esta será realizada no dia 09 de novembro.

No dia 13 de novembro, a Prática de Execução Penal será ministrada pela professora Nabiha Maksoud e no dia 16 de novembro a aula será Prática em Direito Constitucional com a Professora Maria Teresa Casadei.

A professora Lidiane Vilhagra de Almeida irá ministrar a aula de Prática Trabalhista – Conciliação no Direito do Trabalho – no dia 30 de novembro.

E no dia 04 de dezembro a aula será sobre PJE com a professora Silvia Ibanez Martins e no dia 07 de dezembro ela ministrará sobre ESAJ.

“Mais uma vez a CJA está organizando este curso com o objetivo de estar sempre aperfeiçoando e melhorando a qualidade tecnica da Jovem Advocacia. Muitos necessitam entender como funciona na Prática cada matéria, e é uma oportunidade para eles. Espero que este curso sirva para orientá-los”, pontuou a presidente da CJA, Janaina Pouso.

As vagas são limitadas e o investimento completo do curso é de R$ 90 à vista ou R$ 100 (parcelado em até 2x). Os jovens advogados (com até cinco anos de carteira OAB) têm desconto de 15%.

O curso tem carga horária de 32 horas/aula e as inscrições podem ser feitas pelo site da ESA/MS (CLIQUE AQUI). Mais informações pelo telefone (67) 3342-4000 ou 98111-0970.