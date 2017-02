ES diz que população está quase em 'cárcere privado' e pede mais tropas

O governador em exercício do Espírito Santo, César Colnago, disse nesta quarta-feira (8) que pedirá mais homens da Força Nacional e do Exército para reforçar a segurança do estado. Desde segunda-feira (6), mil homens das Forças Armadas fazem policiamento na Grande Vitória. 200 integrantes da Força Nacional começaram a atuar na terça (7).

"Estamos tomando providências no sentido de aumentar o efetivo da Força Nacional, principalmente, que é policial, e das Forças Armadas, para que tenhamos segurança, nesse momento em que a sociedade se encontra sem condições de se deslocar, quase em 'cárcere privado'", afirmou.

Pelo 5º dia seguido, o estado vive uma onda de violência. Familiares de PMs pedem reajuste salarial e protestam impedindo a saída dos militares dos batalhões. O sindicato dos policiais já registrou 87 mortes violentas.

O secretário de Segurança Pública do Espírito Santo, André Garcia, afirmou que, desde que as Forças Armadas passaram a patrulhar as ruas, "as ocorrências despencaram". Nenhum número oficial foi divulgado.

Garcia afirmou que todos os municípios da região metropolitana de Vitória estão atendidos pela Força Nacional. Agora, será reforçado o policiamento em cidades do interior, como Guarapari.

César Colnago disse que há pelo menos 500 policiais militares na rua, apesar da paralisação, e que vai fazer "tudo o que for preciso" para recolocar todo o efetivo na rua.

O governador do Espírito Santo, Paulo Hartung (PSDB), criticou o movimento que impede o policiamento e disse que "o método adotado por algumas lideranças é um método que dá vergonha. É o método da chantagem".

"O caminho é um caminho errado, é um caminho que rasga a Constituição do nosso país, é uma chantagem. Se nós, capixabas, não enfrentarmos isso de frente, vai ser, hoje, aqui e, amanhã, no resto do Brasil. Isso é a mesma coisa que sequestrar a liberdade da população capixaba e cobrar resgate. Nós precisamos de muita coesão e firmeza”, disse Hartung. "Não pode pagar resgate. Não se paga resgate nem pelo aspecto ético, nem descumprindo a Lei de Responsabilidade Fiscal."

Negociações

O governo diz que o reajuste pedido pelos PMs – reposição da inflação e ganho real de 10% – custaria R$ 500 milhões ao ano para o estado. Segundo Hartung, o estado enfrenta uma crise financeira e está "no limite" para dar reajuste salarial, dentro da Lei de Reajuste Fiscal.

Em 2016, o estado fechou as contas de 2016 no azul, segundo dados do Relatório Resumido de Execução Orçamentária compilados pelo Tesouro Nacional. O resultado primário (a soma entre as despesas e as receitas) foi de R$ 316 milhões – ou seja, a “sobra” no orçamento no ano passado é inferior aos custos do reajuste pedido pelos policiais. Mais de 60% da receita do estado – cerca de R$ 8,8 bilhões – foram gastos com pessoal e encargos sociais.

Colnago disse que, diferente de outros estados, "os servidores do Espírito Santo estão recebendo em dia". "Nós não somos um governo populista, que promete as coisas e não tem como cumprir. Não vamos ser irresponsáveis." Segundo ele, o governo só vai discutir reajuste quando tiver condições financeiras.

"Pedimos bom senso e razoabilidade, e não podemos colocar a população nessa situação", afirmou o governador em exercício.

Sem acordo

A reunião entre mulheres de PMs, associações dos militares e deputados estaduais e a senadora Rose de Freitas (PMDB), que ocorreu nesta terça-feira (7) na Assembleia Legislativa do Espírito Santo, terminou sem acordo.

Esposa de policial, a manifestante Thamires da Silva disse que espera negociar com o governo. "Queremos antecipar o diálogo o quanto antes. Nossa pauta pede o reajuste de 43% referentes aos últimos três anos em que isso não aconteceu, além da anistia dos PMs, para que eles não sofram retaliações. Só após essas duas exigências serem aceitas, poderemos negociar a saída dos policiais."

Os manifestantes esperam uma conversa com o governo nesta quarta, mas ela não foi confirmada pelo governo.

Possíveis punições a PMs

Questionado se os PMs parados serão exonerados, o governador em exercício afirmou que todos serão submetidos ao que diz a lei, "no momento certo".

O secretário de Segurança disse que o ES está vivendo situações nunca vividas antes. Ele lembra que a PM não pode fazer greve. "Esse movimento tem envergonhado o Espírito Santo. Todas essas ocorrências, todas essas mortes, está na conta deles."

Retorno do governador

No início da entrevista, o governador do Espírito Santo, Paulo Hartung, falou sobre seu estado de saúde. Ele tratou um tumor na bexiga no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, e voltou ao estado nesta terça-feira (7). Hartung afirmou que seu tratamento foi bem-sucedido e que voltará ao hospital em dois meses para acompanhamento.

A recomendação médica é que o governador volte ao trabalho na próxima semana, mas ele afirmou que, com alguma limitação, já está ajudando "desde ontem".

Entenda a crise na segurança no ES

– Os PMs reivindicam aumento nos salários, pagamento de benefícios e adicionais e criticam as más condições de trabalho.

– Como os PMs não podem fazer greve, as famílias foram para a frente dos batalhões para impedir a saída das viaturas policiais.

– O bloqueio começou no sábado (4) e atinge a Grande Vitória e cidades como Linhares, Aracruz, Colatina, Cachoeiro de Itapemirim e Piúma.

– Desde então, o Espírito Santo registrou 87 mortes violentas, segundo o sindicato da Polícia Civil.

– Escolas, postos de saúde e parte do comércio estão fechados desde segunda-feira (6), quando ônibus também pararam de circular. Os coletivos voltaram a rodar na manhã desta terça (7), mas foram recolhidos novamente às 19h. Na quarta-feira (8), o Sindicato informou que não haverá circulação.

– 1.000 homens das Forças Armadas fazem policiamento na Grande Vitória desde segunda; 200 integrantes da Força Nacional começam a atuar nesta terça.

Veja Também

Comentários