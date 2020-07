O Irã anunciou neste domingo, 12, que um "erro humano" no alinhamento de uma das unidades do sistema de defesa aérea foi o responsável pela derrubada por dois mísseis de um avião ucraniano, em janeiro deste ano - os 176 ocupantes morreram. A investigação concluiu que essa unidade não foi restaurada após uma mudança de localização, o que teria levado o operador a ordenar os disparos.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.