Ernesto Araújo: Temos perspectivas muito boas com todos países árabes

O ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo, afirmou nesta segunda-feira, 8, que o Brasil tem "perspectivas muito boas" nas relações com os países árabes.

A fala foi feita a jornalistas após participação dele em audiência da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp). No evento, ele havia dito que a aproximação do Brasil com Israel não tem gerado impactos no comércio exterior.

Porém, empresários, entidades e organizações árabes criticam os constantes acenos do governo de Jair Bolsonaro a Israel.

"Temos uma perspectiva muito serena de melhoria de relacionamento com os países árabes", rebateu o chanceler.

Araújo ressaltou também que há uma aproximação com a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos.