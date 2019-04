Erdogan sofre derrota em eleições regionais

O partido governista AKP, do presidente turco Recep Tayyip Erdogan, venceu na maioria das cidades da Turquia nas eleições para prefeito, organizadas no domingo, mas sofreu derrotas em importantes cidades do país.

Seu maior revés foi perder a prefeitura de Ancara, capital do país, onde o candidato do partido de oposição CHP, Mansur Yavas, saiu vitorioso.

Em Istambul, há um empate técnico, mas Erdogan disse ontem que o AKP "pode perder a eleição". (com agências)

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.