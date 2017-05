Erdogan é reeleito para o comando do partido que governa a Turquia

O presidente da Turquia, Recep Tayyp Erdogan, foi reeleito neste domingo para o comando do Partido da Justiça e Desenvolvimento (AKP).

O resultado da eleição já era dado como certo, já que o presidente e fundador do partido era o único candidato na disputa.

Erdogan estava desligado da AKP quando foi eleito presidente da Turquia, em 2014, o que era exigido pela Constituição. No entanto, com a reforma constitucional no país, após um referendo proposto pelo governo, que contou com vitória apertada para Erdogan, ele pôde retornar ao partido.

A vitória permite que ele seja chefe de Estado ao mesmo tempo em que é líder de um partido político.

Em discurso para centenas de pessoas em Ancara, Erdogan afirmou que estava de volta após "998 dias de separação" do partido, e divulgou sua visão para o futuro e para as eleições, previstas para ocorrerem em novembro de 2019. Fonte: Associated Press.

