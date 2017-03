Erdogan considera revisar laços "políticos e administrativos" entre Turquia e UE

O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, afirmou que pode revisar seus laços "políticos e administrativos" com a União Europeia, após um plebiscito que pode fortalecer seus poderes. Em entrevista à emissora de televisão Kanal D nesta quinta-feira, Erdogan disse que o acordo fechado com a UE no ano passado para conter o fluxo de imigrantes para a Europa pode também ser revisado após a votação de 16 de abril.

Erdogan afirmou que os laços econômicos com a UE seguiriam intactos. As declarações são dadas em meio a uma escalada nas tensões entre os países do bloco, especialmente Holanda e Alemanha, que impuseram restrições aos ministros turcos que queriam fazer campanha para a votação turca nessas nações. Erdogan já acusou os dois países de "nazismo" e "fascismo". O presidente turco defendeu suas comparações com o nazismo e criticou o novo presidente alemão, Frank-Walter Steinmeier, segundo o qual Erdogan pode ameaçar laços com parceiros e deve parar de acusar a Alemanha de agir como nazista.

O líder turco também pediu aos Estados Unidos e ao Reino Unido para retirar restrições que segundo ele são "exageradas", referindo-se à proibição de que os passageiros levem na bagagem de mão laptops e outros aparelhos exceto celulares em viagens a partir de alguns aeroportos, entre eles o de Istambul. Erdogan notou que os países têm direito à segurança, mas que esse veto é excessivo.

Erdogan disse que discutiu o assunto em um telefonema com a premiê britânica, Theresa May, e que o ministro das Relações Exteriores turco tratou do assunto durante recente visita aos EUA. "Minha esperança é que eles abandonem esse erro o mais rápido possível", comentou o presidente. Uma autoridade turca disse que o governo atua também para excluir a Turkish Airlines do escopo das restrições. Fonte: Associated Press.

