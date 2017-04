Equipes de tapa-buracos serão ampliadas para 35 na próxima semana

Na manhã deste domingo (23), o prefeito Marquinhos Trad cumpriu a rotina dos trabalhos, e fiscalizou os serviços de tapa-buracos das principais vias da área central de Campo Grande, no qual os buracos no asfalto estão sendo tapados pela empreiteira Equipe.

De acordo com Marquinhos a prefeitura mantém 30 equipes trabalhando com os serviços de tapa-buracos. Estas equipes serão ampliadas para 35 na próxima semana. “Esta é uma medida que encontramos para melhorar trafego das vias da Capital. Com um pouco de paciência vamos fazer todos os serviços com qualidade. Até agora os buracos que foram tapados em nossa gestão não foram abertos”.

O prefeito explica como está sendo usado o CBUQ. “No caso da Antonio Maria Coelho entre as ruas Rua Barbosa e Pedro Celestino se fôssemos fazer o recapeamento gastaríamos dois caminhões de CBUQ. Com este material nos tapamos os buracos da Antônio Maria Coelho até a Rua Ceará. Enquanto não temos recursos suficientes optamos em tapar os buracos”, frisa.

Morador Ivan Duailibi, com o prefeito Marquinhos Trad.

O morador Ivan Duailibi conversou com Marquinhos e elogiou a atitude do prefeito em acompanhar e fiscalizar os serviços. “O prefeito está fazendo um bom trabalho. Mas também quero fazer minha reivindicação que é a mudança de algumas linhas de ônibus que passam pelo centro da cidade”.

Durante a vistoria o prefeito conversou com moradores e funcionários da empresa que estão executando os serviços de tapa-buracos.

Veja Também

Comentários