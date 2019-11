Equipes de resgate encontram helicóptero acidentado no Mar do Leste

Socorristas localizaram nesta sexta-feira (1) o helicóptero que caiu perto das ilhas de Dokdo, no Mar do Leste, na noite anterior e encontrou um corpo que se acredita pertencer a um dos sete pessoas desaparecidas. O Mar do Leste está situado entre a Península Coreana e o Japão.

"Três mergulhadores da Guarda Costeira da Coreia que procuravam no mar a 600 metros ao sul do arquipélago de Dokdo e 72 metros debaixo de água, encontraram o helicóptero", disse um policial em uma entrevista na costa da Coreia.

"Agora que o helicóptero foi encontrado, vamos nos concentrar em mais operações de busca e resgate", disse o oficial, acrescentando que o navio de resgate Cheonghaejin e outro navio de resgate submarino chegarão ao local mais tarde.

A Guarda Costeira disse que um veículo operado remotamente encontrou um corpo próximo ao helicóptero. As autoridades disseram que será possível confirmar a identidade do corpo depois que ele for trazido à superfície.

O helicóptero decolou de Dokdo na quinta-feira antes de cair nas águas próximas ao arquipélago em apenas alguns minutos. Sete sul-coreanos, incluindo uma pessoa ferida em um barco de pesca, um amigo e cinco oficiais de resgate estavam a bordo.

Os dois pilotos do helicóptero eram veteranos com pelo menos 17 anos de experiência profissional, tanto no setor militar quanto no civil.

Ilhas Dokdo

As ilhas de Dokdo, onde o helicóptero caiu, faz parte dos afloramentos rochosos do Mar do Leste, que tem um pequeno destacamento policial sul-coreano desde 1945. O Japão tem reivindicado persistentemente Dokdo como parte de seu território, mas o pedido japonês vem recebendo forte condenação da Coreia do Sul.