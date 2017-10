Equipes da PM são atacadas por homens armados na Cidade de Deus

Equipes da Polícia Militar foram atacadas por um grupo de homens armados no fim da tarde de hoje (4) em frente a um dos acessos à Cidade de Deus, em Jacarepaguá, zona oeste do Rio de Janeiro. Os homens passaram de carro pelo local e atiraram contra os militares. Ninguém ficou ferido e os suspeitos fugiram.

Policiais do batalhão de Jacarepaguá, com auxílio de policiais da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) da Cidade de Deus, fazem esta noite uma operação na parte baixa da favela. Apesar da ação, o tráfego de veículos está liberado na Avenida Miguel Salazar Mendes de Moraes e também na Rua Edgar Werneck, duas principais vias de acesso à Cidade de Deus.

Segundo o Comando da UPP, o policiamento foi intensificado na região e, até o momento, não há informações sobre presos ou feridos.

As ações contra o tráfico de drogas na Cidade de Deus têm ocorrido diariamente depois que um policial do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) foi encontrado morto dentro de um condomínio na Taquara, também em Jacarepaguá, na última sexta-feira (29). O sargento Adilson Ferreira Rissa Filho, de 40 anos, estava de folga e as circunstâncias de sua morte ainda estão sendo apuradas.

