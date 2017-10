Equipes da Energisa trabalham para normalizar danos na rede elétrica causados pelo temporal

Mais de 115 mil descargas atmosféricas foram registradas - Arquivo

A intensidade dos ventos de 100km/h que atingiram a Capital no último fim de semana ocasionou graves danos à rede elétrica como o rompimento de cabos e fios por objetos lançados no circuito, quedas de árvores, postes e arremesso de placas de sinalização e restos de material de construção.

Mais de 115 mil descargas atmosféricas foram registradas no sistema da concessionária. Para esses casos, os reparos na rede elétrica são de grande complexidade e devem obedecer protocolos rígidos de segurança para a sua normalização.

Em uma hora houve o restabelecimento da energia elétrica em 48% dos clientes que foram afetados pelo vendaval, e em três horas 80% dos clientes foram normalizados. Isso só foi possível por meio do plano de contingência, acionado de forma prévia, para minimizar os efeitos das fortes chuvas e ventos. A quantidade de equipes em campo aumentou em cinco vezes, se comparado a um período normal e o trabalho aconteceu de forma ininterrupta para recompor todo o sistema.

Além disso, houve o reforço no atendimento, já que mais de 11 mil solicitações relacionadas ao vendaval foram identificadas. Para dúvidas e mais esclarecimentos, a concessionária orienta os clientes a utilizarem outros canais de atendimento da empresa como o site www.energisa.com.br, facebook da Energisa e o aplicativo Energisa ON, disponível no google play ou gratuito no app store.

A Energisa coloca os seus profissionais a favor dos clientes e reafirma o compromisso de continuar buscando melhorias para diminuir os impactos para a população em dias de tempestade e oferecer um serviço de qualidade a todos com segurança.