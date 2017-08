Equipes buscam sobreviventes de Marinha dos EUA após queda de avião na Austrália

Equipes de resgate continuam as buscas por três membros da marinha dos Estados Unidos desaparecidos após a aeronave em que estavam ter caído na baía de Shoalwater, na costa leste da Austrália, segundo informações de autoridades norte-americanas e do ministério de Defesa da Austrália divulgadas neste sábado.

Uma avião do modelo MV-22 Osprey, que levava 26 militares dos EUA, caiu na costa australiana por volta das 16h de hoje (horário local), segundo oficiais da marinha do país. Vinte e três integrantes da aeronave já foram resgatados e os esforços para encontrar os três militares desaparecidos continuam. Nenhum militar australiano estava a bordo, de acordo com um comunicado da ministra de Defesa da Austrália, Marise Payne.

O avião havia sido designado para a 31ª Unidade Expedicionária da Marinha dos EUA e tinha decolado do navio USS Bonhomme Richard para realizar operações "regulares" quando caiu na água, segundo as autoridades. Logo após o acidente, pequenos botes do Bonhome Richard e aeronaves começaram as buscas pelos passageiros. "As circunstâncias do acidente estão sendo investigadas", declarou uma autoridade no comunicado.

Payne declarou que informou o secretário de Defesa dos EUA Jim Mattis e o primeiro ministro da Austrália, Malcolm Turnbull, sobre o ocorrido, oferecendo o suporte do governo australiano. Fonte: Associated Press.

