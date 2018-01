Equipe de fiscalização da Sefaz flagra transporte irregular de gado no posto fiscal de Jupiá

Após os pagamentos serem efetuados, a mercadoria foi liberada - Divulgação

As equipes de fiscalização da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz) estão atentas contra a sonegação. Na tarde da última quarta-feira (11), durante procedimento de fiscalização de rotina, no desvio da ponte de Três Lagoas, equipe do Posto Fiscal Jupiá detectou movimento suspeito de quatro veículos, sendo três caminhões e uma carreta, com indício de possível evasão de imposto (ICMS).

Durante a perseguição dos veículos os fiscais notaram a presença de um veículo que acompanhava e dava suporte aos caminhões. Ao perceberem a tentativa de fuga, foi realizada a abordagem, na qual os fiscais constataram o transporte de 75 cabeças de gado bovino ( machos de 24 a 36 meses), sem a devida documentação fiscal.

De acordo com informações da Coordenadoria de Fiscalização de Mercadoria em Trânsito (COFIMT), a ação fiscal resultou na recuperação de ICMS e aplicação de multas no valor total de R$ 63.496,20. Após os pagamentos serem efetuados, a mercadoria foi liberada.

O desvio da Ponte de Três Lagoas tem sido alvo constante de fiscalização da Secretaria de Fazenda, que realiza operações buscando coibir o ilícito fiscal.