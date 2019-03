Equipe de arquitetos vai apresentar Reviva Campo Grande em encontro internacional

Mostrar ao mundo o projeto que está trazendo vida ao centro da capital de Mato Grosso do Sul é o objetivo de um grupo de arquitetos que visitou na manhã deste sábado (30), as obras de requalificação da Rua 14 de Julho. A comitiva, liderada pela União Internacional de Arquitetos (UIA), reuniu profissionais de São Paulo, Campinas, Bolívia, Campo Grande – através do Instituto de Arquitetos do Brasil, além do autor do projeto da Rua 14 de Julho, César da Silva Fernandes; da arquiteta Maria Tereza, responsável pelo projeto de paisagismo da via; representantes da Unidade Gestora do Programa, Planurb, Sisep, Engepar e o prefeito da capital, Marquinhos Trad.

O grupo percorreu a Rua 14 de Julho e recebeu informações sobre o projeto e o Programa Reviva Campo Grande, que ainda prevê outras ações, como habitação e revitalização de vias transversais. Para o prefeito Marquinhos Trad, uma satisfação ter a obra estudada e reconhecida em nível mundial.

“Todas as pessoas ligadas à engenharia, arquitetura e paisagismo na transformação de áreas urbanas estão vindo a Campo Grande e estão aplaudindo. Não há outro sentimento que não seja o de alegria e pode ter certeza que essa transformação vai trazer de volta o campo-grandense para o centro de nossa cidade”, Frisa Marquinhos.

A proposta do grupo é estudar cases como o do Reviva Campo Grande e levar a experiência a outros lugares. “Vamos mostrar alguns projetos no Fórum Internacional, em junho, no Azerbaijão, que vai tratar de turismo em cidades históricas e, como nosso programa está estudando revitalização e requalificação de espaços públicos, estaremos apresentando o Reviva lá. Também vamos levar para o Congresso Internacional de Arquitetos, no Rio de Janeiro, em 2020”, afirma o vice-presidente nacional do Instituto de Arquitetos do Brasil – IAB – Carlos Lucas Mali.

O arquiteto Alan Silva Curi veio de Campinas, São Paulo, onde existe um projeto parecido de revitalização de área central. Ele compartilhou sua experiência e avaliou positivamente o Reviva Campo Grande.

“É um projeto bárbaro que vem trazendo para o centro da cidade uma nova energia, uma nova forma de ver o centro, que vai trazer uma nova dinâmica de comércio, de convívio e que as pessoas vão poder usar com mais conforto a cidade. Muito mais do que negócios, vai despertar o sentimento de pertencimento nas pessoas e trazer vida para a região”.

“É uma obra que não é uma maquiagem da via, mas tem uma infraestrutura muito pesada. É uma alegria ver o Reviva se transformando em case de sucesso internacionalmente”, comenta o autor do projeto, o arquiteto César da Silva Fernandes. Ele ainda lembra que a proposta é “devolver” a via para os pedestres, com ruas mais largas, arborizadas, espaço para as pessoas poderem descansar e uma rua mais aconchegante.