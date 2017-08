Equipe da Marinha fará busca de sobreviventes de naufrágio no Pará

Dos sete corpos que já foram encontrados após o naufrágio de um barco no Rio Xingu, no interior do Pará, estão os de uma criança e um adolescente. Um barco com cerca de 70 pessoas a bordo naufragou na madrugada desta quarta-feira, 23, próximo às localidades de Ponta Grande e Maruá. Cerca de 40 pessoas ainda estão desaparecidas.

Embarcações de resgate estão no local e as informações ainda são desencontradas sobre as causas do acidente. Uma equipe do Comando do 4º Distrito Naval, da Marinha do Brasil, que vai ajudar nas buscas, está em deslocamento para a região. A Marinha não confirma o número de mortes. Até às 10h, somente 25 vítimas do naufrágio teriam chegado com vida às margens do Xingu.

