Equipe da Iagro trabalha na modernização dos modelos gerenciais

Campo Grande (MS) – Dando continuidade a um trabalho que busca a melhoria da gestão de processos com participação dos servidores de cada setor e da Diretoria, a Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro), através da Coordenadoria do Sistema de Gestão de Qualidade (CGQ) realizou os primeiros encontros para apresentação do trabalho de conclusão da fase de Diagnóstico, chamada de ‘Etapa de Mapeamento’, referentes à Divisão de Execução de Auto de Infração (DEAI).

Após as apresentações, foi realizada a análise de riscos dos problemas elencados e discutidas as propostas de melhorias e feito a inda um redesenho do fluxograma do processo.

Segundo o diretor-presidente da Agência, Luciano Chiochetta, o trabalho vem sendo desenvolvido buscando reduzir o tempo de decurso e aumentar a quantidade de processos concluídos. “Essas ações contribuem diretamente para execução da entrega prevista no Contrato de Gestão estabelecido pelo Governador Reinaldo Azambuja, que visa modernizar e ampliar o portifólio dos serviços digitais na Iagro, como podemos citar o controle de autos de infração (AI) e o sistema e-Saniagro, já em operação”.

Conforme explicou Luciano, a Agência oferecerá maior eficiência na execução dos serviços internos e o cidadão contará com mais um serviço online, que é a consulta do andamento do processo de auto de infração. “A Iagro está implantando modernos modelos gerenciais que irão otimizar a execução dos seus serviços, resultando em entregas eficazes aos seus usuários, com comprometimento e transparência”. Finalizou.

Na próxima fase do trabalho acontece a elaboração e execução do Plano de ação.

Texto e foto: Kelly Ventorim – Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro)

