Equipe da Fundesporte visita escolas estaduais do Programa de Treinamento

Campo Grande (MS) – Técnicas do Programa Escolar de Formação e Desenvolvimento Esportivo de Mato Grosso do Sul estão no interior do Estado fazendo visitas às escolas integrantes do programa. Desde terça-feira (11), diretores, coordenadores e professores da Rede Estadual de Ensino de Caarapó, Nova Andradina, Naviraí e Juti podem esclarecer dúvidas com a equipe da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte).

O primeiro município a receber a visita foi Nova Andradina. Ontem, as professoras Karina Quaini e Maria Cristina Reipert estiveram em seis escolas estaduais: Austrílio Capilé Castro, Irman Ribeiro de Almeida Silva, Luiz Soares Andrade, Professora Fátima Gaiotto, Professora Nair Palacio de Souza e Marechal Rondon. Nesta quarta-feira, foram mais quatro atendidas em Naviraí – Eurico Gaspar Dutra, Juracy Alves Cardoso, Vinicius de Moraes e Antonio Fernandes -; uma em Juti – 31 de Março; e três em Caarapó – Frei João Damasceno, Padre José de Anchieta e Professora Cleuza Galhardo.

O principal objetivo da equipe do programa é ver como as escolas e os professores estão se adaptando às novas regras e, assim, poder tirar dúvidas e ouvir opiniões. “As visitas estão sendo muito proveitosas. Os diretores e os professores estão animados, os treinamentos estão acontecendo e os alunos participando. Temos certeza de que teremos bons resultados”, disse a professora Karina.

Segundo o coordenador do programa, professor Paulo Ricardo Nuñez a intenção é transformar os encontros em rotina. “A aprovação dos projetos é apenas parte do programa. Estamos implantando uma nova filosofia que requer adequações por parte das escolas e dos professores. A execução do projeto é acompanhada e essas visitas serão constantes para que possamos atingir nossos objetivos de padronizar o treinamento e ter bons resultados em competições escolares”, explica.

