Equipe da Caravana da Saúde traça estatratégia com parceiros e confirma lazer em 20172018

A equipe do Governo do Estado, responsável pela Caravana da Saúde, reuniu-se na última semana no auditório da Governadoria para definir a edição 2017/2018. A Fundesporte, parceira em 2016, estará novamente na Caravana com ações de lazer.

O Chefe da Unidade de Esporte de Participação e Lazer, Rodrigo Barbosa de Miranda esteve na reunião e reforçou o compromisso da Fundação. “A Caravana da Saúde é uma das ações mais importantes e efetivas do Governo do Estado. É de suma importância que a Fundesporte participe ativamente. Esporte é saúde. Lazer é fundamental para uma vida saudável. Isso sem contar que com o parque de brinquedos infláveis, os pais e responsáveis podem fazer suas consultas e procedimentos com tranquilidade”, disse Rodrigo.



No ano passado, a Fundesporte participou das edições na Capital e no interior, com o Espaço Kids. No local, eram montados brinquedos infláveis e realizadas atividades recreativas com os pequenos, enquanto os adultos esperavam ou eram atendidos. A proposta é ampliar as atividades em 2017. Os detalhes ainda estão sendo fechados.

Veja Também

Comentários