Equipamento caseiro improvisado causou explosão em Londres, diz polícia

O comissário adjunto da polícia metropolitana de Londres, Mark Rowley, informou que a explosão no metrô da cidade pela manhã foi causada por um equipamento caseiro improvisado. A TV estatal britânica BBC informa que apurou que a detonação foi feita por meio de um timer, um aparelho temporizador de contagem regressiva. O incidente é tratado pela Scotland Yard como um atentado terrorista, ainda que as causas não tenham sido identificadas até o momento.

Com a explosão, 18 passageiros do metrô de Londres foram levados para diferentes hospitais na cidade. Nenhum deles está em estado grave, segundo as autoridades locais. A explosão ocorreu em uma estação no Sudoeste da capital britânica (Parsons Green) de uma das linhas mais acessadas, a District Line (também conhecida como linha verde).

Além de buscar imagens das câmeras de vigilância local sobre quem teria deixado uma mochila dentro de uma sacola de supermercado no local, apontada como o início da explosão, a polícia também pede que testemunhas deem seus depoimentos ou apresentem fotos feitas no local e que possam ajudar nas investigações. Este, se confirmado, será o terceiro ataque terrorista na cidade em 2017 - o quarto no Reino Unido.

