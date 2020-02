Equador confirma primeiro caso de coronavírus

As autoridades de saúde do Equador confirmaram neste sábado o primeiro caso de coronavírus no país. A paciente é uma mulher que chegou da Espanha há duas semanas.

Trata-se do quarto caso confirmado de infecção por coronavírus na América Latina. O México confirmou dois casos nesta sexta-feira, 29, e o Brasil informou o primeiro infectado na quarta-feira, 26. Fonte: Associated Press