Enviado da China encerra viagem à Coreia do Norte, após reuniões

Um enviado chinês, Song Tao, encerrou uma viagem de quatro dias para a Coreia do Norte nesta segunda-feira, após uma reunião com graduadas autoridades e discussões sobre o tenso quadro das relações na Península Coreana e outras questões. Song foi a mais graduada autoridade chinesa a visitar Pyongyang em dois anos, oficialmente com a missão de informar o governo sobre o recente congresso partidário.

A agência estatal Xinhua afirmou que os partidos governistas dos dois países concordaram em fortalecer os intercâmbios e as relações. Song e as autoridades norte-coreanas discutiram "a questão da Península Coreana e outros temas de preocupação comum", disse a agência.

Nenhum dos lados comentou o tom da visita. Song é diretor do Departamento Internacional do Partido Comunista da China. A investida diplomática foi vista por alguns analistas como um esforço do presidente chinês, Xi Jinping, para explorar uma nova abordagem nas relações e um reflexo do desejo dele de evitar uma maior pressão vinda de Washington.

As relações entre China e Coreia do Norte pioraram sob o governo de Kim Jong Un, que ignorou os pedidos de Pequim para encerrar o programa de armas nucleares e testes de mísseis balísticos e negociar. A China busca também melhorar as relações com a Coreia do Sul. Fonte: Associated Press.