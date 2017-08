Entrevistadores do Cadastro Único são capacitados na Capital

Campo Grande (MS) – Com o objetivo de formar técnicos municipais para o desempenho de suas funções como entrevistadores do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família (PBF), e ainda visando melhorar na qualidade das informações coletadas durante a entrevista com as famílias, a Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), realiza até esta sexta-feira (4.8) segunda turma de capacitação envolvendo 30 municípios do estado.

Realizada na Escola do SUAS/MS “Mariluce Bittar”, das 7h30 às 17h, a efetivação da capacitação ocorre por meio da Superintendência da Política de Assistência Social (Supas), e da Coordenadoria de Proteção Social Básica (CPSB/CadÚnico-PBF). A capacitação da terceira turma ocorrerá entre os dias 23 e 25 de agosto.

A execução e a gestão do Cadastro Único para Programas do Governo Federal (CadÚnico) e Programa Bolsa Família são públicas e governamentais e se dão de forma descentralizada, por meio da conjugação de esforços entre Governo Federal, Estados e Municípios observada a intersetorialidade.

Mais do que uma base de dados das famílias de baixa renda, o Cadastro Único é uma ponte que facilita o acesso de cada pessoa cadastrada às políticas públicas que possam melhorar suas condições de vida. Para construir esta ponte, um dos primeiros passos é garantir que os dados incluídos nos formulários de cadastramento reflitam de fato à realidade das famílias a serem incluídas no Cadastro Único.

