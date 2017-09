O governador Reinaldo Azambuja concedeu entrevista nessa quinta-feira (14.09) a rádio Diamante FM. No bate-papo com o radialista Eli Sousa comentou sobre as ações do Governo do Estado voltadas aos 79 municípios, projetos nos setores da segurança pública, infraestrutura, turismo, além de falar sobre as comemorações dos 40 anos de Mato Grosso do Sul. As informações foram ao ar no programa “Bronca do Eli”.

Lívia Machado – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Veja Também

Comentários