ENTREVISTA PMA: Tenente Coronel Edmilson Queiroz fala sobre Operação Carnaval

Campo Grande (MS) – A partir das 8h, desta quinta-feira, dia 28, quando termina a Piracema, a PMA inicia a operação carnaval com enfoque à prevenção a pesca predatória. O tenente coronel Edmilson Queiroz, fala pra gente sobre o foco da operação….

A PMA alerta às pessoas que praticarão pesca, que o desrespeito à legislação pode levar os infratores a prisão e serem encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para lavratura do auto de prisão em flagrante, podendo, se condenados, pegar pena de um a três anos de detenção. Além do mais, terão todo o material de pesca e mais motor de popa, barcos e veículos utilizados na infração apreendidos, além de serem multados administrativamente em um valor que varia de R$ 700,00 a R$ 100 mil, mais de R$ 20,00 por Kg do pescado irregular.

Durante a operação passada, a PMA autuou 14 pessoas e aplicou R$ 36 mil em multas, por infrações ambientais.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)