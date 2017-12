Entrevista Maria do Carmo Avesani – secretária de estado de Habitação faz balanço das ações da pasta em 2017

Sobre estes números eu converso com a Secretária de Estado de Habitação Maria do Carmo Avesani - Foto: Diário Digital

http://www.ms.gov.br/wp-content/uploads/sites/150/2017/12/BALANÇO-HABITAÇÃO-PORTAL-MA4.m4a

Mais de 11 mil unidades habitacionais entregues desde o início da gestão Reinaldo Azambuja. Com isso é possível dizer que foram dez unidades entregues ao dia. Sobre estes números eu converso com a Secretária de Estado de Habitação Maria do Carmo Avesani.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)