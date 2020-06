Luciana Azambuja – Subsecretária Estadual de Políticas Públicas para Mulheres fala sobre Dia Estadual de Combate ao Feminicídio

Luciana Azambuja – Subsecretária Estadual de Políticas Públicas para Mulheres - Foto: Divulgação

Nesta segunda-feira, 1º de junho, o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul realizou pela segunda vez o Dia Estadual de Combate ao Feminicídio. A campanha tem como objetivo sensibilizar e conscientizar toda a sociedade de que a violência sofrida pelas mulheres muitas das vezes leva à morte, divulgar os serviços e os mecanismos legais de proteção à mulher em situação de violência e as formas de denúncia.

Mas neste ano a campanha tem alguns diferenciais. Quem explica é a Subsecretária Estadual de Políticas Públicas para Mulheres, Luciana Azambuja.

Luciana conta que todo a programação foi planejada pensando em atender a mulher em situação de violência, mesmo em tempos de isolamento social.

Porém, mesmo com distanciamento social, todos os canais continuam a disposição dessas mulheres.

A subsecretaria apresentou nesta segunda-feira o Mapa do Feminicídio, um mapeamento sobre as mortes violentas de mulheres tipificadas como feminicídios, no ano de 2019.

Para ouvir a entrevista clique aqui.