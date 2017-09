O primeiro curso de boas práticas agropecuárias vai orientar os técnicos inscritos no Programa Precoce-MS. Esses profissionais precisam desse conhecimento para implantar nas fazendas os protocolos exigidos. Confira os detalhes na entrevista com o Engenheiro Agrônomo, Ezequiel Rodrigues do Valle.

Lívia Machado – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

