Entrevistado: Jaime Verruck – Secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico.

Assunto: Após Operação Carne Fraca, JBS anuncia paralisação das atividades em 33 de suas 36 unidades. Como um dos maiores exportadores de carne bovina, Mato Grosso do Sul pode sofrer sérias consequências com a decisão. O Governo do Estado está acompanhando e agindo, junto ao Governo Federal para reverter a situação.

Katiuscia Fernandes – Subcom

