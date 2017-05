O secretário de Estado de Administração e Desburocratização, Carlos Alberto de Assis, tira as principais dúvidas sobre o Programa Gestão por Competências lançado pelo Governo do Estado. A proposta visa avaliar todos os servidores do poder executivo estadual, assim como os gestores.

Confira a entrevista.

Lívia Machado – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Veja Também

Comentários