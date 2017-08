OUÇA AQUI

Entrevista: Carlos Alberto de Assis – secretário de Administração e Desburocratização.

Assunto: Ações voltadas ao servidor estadual. Governo do Estado por meio da SAD realizada 7ª Caminhada do Servidor, neste sábado, dia 26, e já se prepara para o Baile do Servidor. Confira os detalhes.

Lívia Machado – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

