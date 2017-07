A 18ª edição do Festival de Inverno de Bonito marcado para acontecer entre os dias 27 e 30 de julho. O secretário de Estado de Cultura e Cidadania comenta sobre as atrações, homenagens, oficinas e os detalhes do evento.

Lívia Machado – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Veja Também

Comentários