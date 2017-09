Parceria do Governo do Estado com a Prefeitura de Campo Grande destravou uma série de obras de infraestrutura. O Governo repassou R$ 15 milhões para a administração municipal, como contrapartida para liberar R$ 180 milhões da União. Nesta quarta-feira (6.9), o governador Reinaldo Azambuja destacou a parceria com os 79 municípios sul-mato-grossenses em entrevista concedida ao programa Noticidade, com o apresentador Cadu Bortolot.

Lívia Machado – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

