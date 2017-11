Entrega dos kits para a 7ª Corrida Saúde Cassems acontece nos dias 09 e 10 de novembro

Nesta edição, mais uma vez a Corrida Saúde Cassems abraça as campanhas Outubro Rosa e Novembro Azul - Divulgação

A sétima edição da Corrida Saúde Cassems acontece no dia 11 de novembro, às 18h30, e, nos dias 09 e 10 de novembro, serão entregue os kits aos participantes. Aproximadamente 2 mil pessoas se inscreveram para a corrida, que é a primeira edição noturna, com percurso de 10 km e 5 km, e para a caminhada com percurso de 5 km. A entrega dos kits acontece no ambulatório da sede da Cassems em Campo Grande, que fica na Rua Antônio Maria Coelho, 6065. No dia 09, a entrega acontece das 14h às 20h, e no dia 10, das 8h às 20h. Para retirar o kit, o atleta deverá levar o comprovante de inscrição, um documento com foto e 2 kg (dois quilos) de alimentos não perecíveis que serão doados para instituições de caridade. Todos os inscritos terão um kit composto por camiseta personalizada, chip de cronometragem, medalha entre outros itens previstos em regulamento.

Nesta edição, mais uma vez a Corrida Saúde Cassems abraça as campanhas Outubro Rosa e Novembro Azul, ao erguer as bandeiras de luta contra o câncer de mama, o câncer de próstata, e contra todos os tipos de câncer que acometem homens e mulheres em todo o mundo.

Outubro Rosa e Novembro Azul

Outubro Rosa é um movimento internacional que acontece todos os anos e tem como objetivo principal combater o câncer de mama e outros tipos de câncer que atingem as mulheres. A campanha Outubro Rosa faz um alerta à sociedade feminina para a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer. O laço rosa é o símbolo do movimento e foi lançado pela primeira vez na década de 20, quando a fundação Susan G. Komen for the Cure distribuiu vários laços cor-de-rosa aos participantes da primeira Corrida pela Cura, que aconteceu na cidade de Nova York. Desde então, o laço rosa simboliza a luta contra o câncer de mama, e o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Mama é celebrado em 19 de outubro.

Já o Novembro Azul é uma campanha de conscientização direcionada aos homens a respeito de doenças masculinas, com destaque para a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de próstata. Vale lembrar que o câncer de próstata é mais incidente do que o câncer de mama, porque a maioria dos homens ainda se mostra bastante resistente quando o assunto é cuidar da saúde. A campanha Novembro Azul busca promover uma mudança de comportamento em relação à ida do homem ao urologista e à realização do exame de toque. O dia 17 de novembro foi instituído como o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata.

Serviço: A ‘7ª Corrida Saúde Cassems-Noturna’ acontece no dia 11 de novembro. A entrega dos kits acontece no dia 09 de novembro, das 14h às 20h e no dia 10 de novembro, das 8h às 20h, no ambulatório da sede da Cassems em Campo Grande, que fica na Rua Antônio Maria Coelho, 6065.