Entrega do requerimento do ICMS Ecológico termina no próximo dia 31

Termina no dia 31 de março o prazo para que os municípios do Estado interessados em participar do programa ICMS Ecológico entreguem o requerimento de análise do componente Resíduos Sólidos Urbanos ao Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul). O prazo venceria no dia 28 de fevereiro, mas foi ampliado.

Com a prorrogação, foi unificado o prazo de entrega de documentos, evitando assim que algumas prefeituras que poderiam ser prejudicadas com o prazo anterior não tenham a oportunidade de participar do programa.

