Entrega de ônibus escolares beneficia 15 municípios de MS

Campo Grande (MS) – Quinze novos ônibus vão reforçar a frota do transporte escolar em 15 municípios sul-mato-grossenses. Adquiridos pelo Programa Caminhos da Escola, do Ministério da Educação, com contrapartida estadual, eles tiveram recursos garantidos por meio de empenho do deputado federal Geraldo Resende. A entrega das chaves foi feita pelo governador Reinaldo Azambuja e pelo parlamentar.

Os veículos foram entregues aos municípios de Angélica, Antônio João, Amambai, Bodoquena, Caarapó, Caracol, Deodápolis, Eldorado, Itaquiraí, Jateí, Nioaque, Mundo Novo e Coronel Sapucaia. Iguatemi e Taquarussu receberão os veículos em até 30 dias.

Equipados com acessibilidade, 59 assentos e características específicas para uso em vias não pavimentadas, eles irão beneficiar pelo menos 885 estudantes, número ainda maior considerando os que serão utilizados em dois turnos. Assista ao vídeo.

