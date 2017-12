Entrega de mais de 1,2 mil presentes da campanha Pacijus será nesta quinta

Campanha Pacijus do TJMS - Divulgação

Graças a participação de todos que, de alguma forma, colaboraram com a Campanha de Natal realizada pelo Tribunal de Justiça, por meio do Pacijus, as 1.232 crianças e adolescentes atendidas pelas 51 entidades cadastradas da Capital e do interior tiveram seus pedidos atendidos e, nos próximos dias, receberão seus presentes de Natal. Será um momento muito especial para elas.

Para que os presentes cheguem a todas as crianças cadastradas, na manhã dessa terça-feira (12), seis caminhões saíram do Tribunal de Justiça com destino às comarcas do interior para entregar aos responsáveis os presentes dos menores das unidades de acolhimento e do núcleo de Assistência Social de cada cidade.

Para a solenidade de entrega dos presentes, que será realizada na quinta-feira (14), às 9 horas, no Plenário do Tribunal Pleno, estarão presentes as crianças da Orquestra Infantil do Bairro Centenário, da Escolinha Filhos da Misericórdia, do Lar Masculino Atos de Amor e do Lar Peniel, que farão apresentações artísticas como forma de agradecer a generosidade de quem apadrinhou e apoiou essa causa.

Também estarão presentes autoridades e representantes das empresas parceiras da campanha, que serão recepcionados pelo presidente em exercício do TJMS, Des. Julizar Barbosa Trindade.

O Tribunal de Justiça e o Pacijus agradecem o apoio dos parceiros que nesse ano, mais uma vez, abraçaram a causa e empenharam-se para a proporcionar às crianças atendidas um momento especial nesta data tão significativa.

Foram parceiros nesta edição da campanha a Justiça Federal, Cartório do 5º Ofício de Notas, TRE/MS, Lions Club International, Softplan, Clínica Campo Grande, Unisaúde, Mécari Distribuidora, H2L, Sindijus-MS, Escola Mace, Cartório Ayache – 3º Ofício, Heitor Miranda Guimarães Advogados Associados, Amaporã Seguros, Moto Clube Hog e DDW, VCP Perícia, Jornal O Estado, Cartório Catiziane - 8º Tabelionato de Notas, Cartório 1º Tabelionato de Protesto, Cartório 7º Serviço Notarial, Cartório de Registro de Imóveis da 3ª Circunscrição, Assembleia Legislativa, Governo do Estado de MS, Jornal A Crítica, LOG Engenharia e Unimed.