Entre os municípios mais seguros do Estado, Paraíso das Águas ganha nova delegacia

Campo Grande (MS) – Foi inaugurada nessa quarta-feira (19.12) pelo secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antonio Carlos Videira, juntamente com o delegado-geral da Polícia Civil, Marcelo Vargas, e o prefeito de Paraíso das Águas, Ivan da Cruz Pereira (Xixi), a nova sede da Delegacia de Polícia do município mais novo de Mato Grosso do Sul.

O investimento total da obra totalizou R$ 673.723,77, desses R$ 511.291.85 de recurso estadual e o restante R$ 162.431,92 contrapartida do município, que também cedeu quatro terrenos para a construção do prédio. “Uma conquista que se deu graças à união dos poderes que trabalharam juntos, para a realização deste importante projeto que proporciona mais qualidade no ambiente de trabalho dos policiais e um melhor atendimento da população paraisense”, mencionou o prefeito.

O secretário da Sejusp aproveitou a oportunidade para destacar os resultados positivos obtidos pelas forças de segurança do município, que ocupam atualmente o segundo lugar no Estado em relação aos índices de criminalidade. “Os números falam por si só. Os homens e mulheres das policias civil e militar de Paraíso das Águas estão de parabéns pelas metas atingidas. Dos 12 tipos criminais, 11 tiveram redução. Isso demonstra que o Governo está colhendo frutos do maior investimento já realizado na área da segurança pública da história o MS Mais Seguro, totalizando mais de R$ 120 milhões de investimentos”, pontuou Videira.

O delegado-geral disse que a nova estrutura foi pensada para acompanhar o crescimento da cidade nos próximos 10 anos. “Dos sete homicídios registrados em Paraíso todos os autores foram presos em flagrante, o que comprova a eficiência e comprometimento dos policiais”.

A Polícia Civil foi implantada no município em meados de 2014, e a partir de agora conta com sede própria e uma estrutura moderna, com salas amplas, celas seguras e alojamento. “Esse é um momento de muito orgulho, principalmente para os dez servidores que dedicam suas vidas para garantir a segurança e paz da cidade, ou seja, esse é o reconhecimento do trabalho que vem sendo desenvolvido”, destacou o delegado de Paraíso das Águas, Gustavo Mendes, aprovado no último concurso público.

Também estiveram presentes na solenidade o delegado regional da Polícia Civil, Wallace Martins Borges, delegado da Polícia Civil de Chapadão do Sul, Felipe Machado Potter, secretários municipais e vereadores.

Texto e fotos: Regiane Ribeiro – Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp)