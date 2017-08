Entre as atrações, Festival do sobá terá oficinas de culinária

Tem início nesta quinta-feira (10/08) a XII edição do Festival do Sobá, tradicional evento promovido pela Feira Central de Campo Grande, que segue até domingo, dia 13 de agosto. A programação conta com shows musicais, danças, exposições, atrações culturais e a cozinha show do Senac, com receitas variadas.



Professores e alunos do curso de cozinheiro do Senac Turismo e Hospitalidade serão os responsáveis pela criação dos pratos apresentados na cozinha show, montada especialmente para proporcionar aos visitantes da feira a confecção dos pratos e a degustação.



As oficinas terão receitas variadas, como lombo defumado com geleia picante, bala de leite com bacon, panceta à pururuca com chutney de pequi e sanduíche de pernil assado, abacaxi grelhado caramelizado, chutney de manga e laranja e pimenta no pão de batata.



O evento faz parte das festividades do aniversário de Campo Grande e a entrada é gratuita.



Confira a programação completa do evento:



Dia 10 – Quinta-feira



19h30 – Abertura oficial do Festival com a presença de autoridades.



Ato de Registro da Feira Central como Patrimônio Cultural e Imaterial de Campo Grande



Cerimônia do saquê desejando prosperidade



20h – Cozinha Show no Salão de Eventos - Oficina Senac - Lombo defumado com geleia picante



Show com a dupla Guilherme e Santiago



Dia 11 – Sexta-feira



19h – Apresentação de Taichi Chuan – Academia Shaolin Norte de Kung Fu e Tai Chi Chuan



19h – Cozinha Show no Salão de Eventos - Oficina Senac - Sanduíche de pernil assado, abacaxi grelhado caramelizado e chutney de manga, laranja e pimenta no pão de batata



Apresentação de Karaokê: Meire Mary Okabayashi e Felipe Hidek Idie



20h – Apresentação de Danças Japonesas: Yassokoi Soran – Grupo Seishun e Cozinha Show



21h – Cozinha Show



Dia 12 – Sábado



11h – Feira aberta para almoço



18h - Cozinha Show - Oficina Senac - Bala de leite com bacon



19h – Apresentação de Danças Japonesas – Grupo Sakura da Associação Esportiva e Cultural Nipo Brasileira de Campo Grande.



Cozinha Show - Oficina Senac - Panceta à pururuca com chutney de pequi



Apresentação do Cantor Helder Kohagura



20h – Apresentação do Grupo Ryu Kyu Koku Matsuri Daiko – Taiko Tambores Japoneses.



Cozinha Show (Salão de Eventos).



21h – Cozinha Show



Dia 13 – Domingo



11h – Feira aberta para Almoço



18h30 – Cozinha Show



Apresentação da Associação Okinawa de Campo Grande: Odori com o Grupo Ryuku.



19h – Apresentação da Academia Brandão Fit e Kids Taekwondo



19h30 – Cozinha Show



Shamissen com o Grupo Okinawa Ongaku Kenkyukai



Taiko com o grupo Kariyushi Taiko e Wadaiko com o Grupo Shinsei



20h30 – Cozinha Show



Show de Encerramento com o Trio Sampri

Veja Também

Comentários