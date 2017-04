Entrada grátis traz grande número de visitantes à 79ª Expogrande

Com os portões da Expogrande abertos a partir das 8h com entrada franca, um grande número de visitantes está sendo registrado. Até esta quarta-feira (5) quem quiser visitar a feira não paga e, da quinta-feira (6) ao sábado (7), quem chegar até as 16h também não paga ingresso.

A movimentação do último domingo foi intensa. Milhares de pessoas passaram pelo Parque de Exposição Laucídio Coelho, visitaram estandes, se divertiram no parque de diversões, viram os animais expostos na fazendinha e aproveitaram as opções gastronômicas.

"Eu vim trazer meus filhos para ver os animais e brincar nos brinquedos. Ficamos a tarde toda aqui, agora vamos comer alguma coisa e ir para casa descansar", disse Mara Lúcia Gazeiro, que aproveitou os preços dos brinquedos no parquinho. "Fica mais viável de trazer e deixar eles brincarem, né? Sem a promoção ficaria pesado para mim. E criança não tem fim, sempre quer mais", brincou. Durante o dia, para aproveitar três brinquedos o investimento é de dez reais.

"Hoje está bom, bem movimentado. Já vendemos bastante e espero vender muito mais", disse Juliano Almeida, que conseguiu emprego temporário em um stand de lanches na Expogrande. "Esse dinheiro vai ajudar a pagar umas contas atrasadas, é um respiro", celebra.

A movimentação do local também oferece oportunidades de conhecer outros sabores. É o que aconteceu com Regina Alencar, que aproveitou as delícias ofertadas na Alameda Gourmet e experimentou um risoto de cogumelos. "Eu nunca pensei que fosse encontrar esse tipo de comida aqui. Pra mim que era só churrasco, lanche, cachorro-quente e pastel. Tem muita coisa diferente e é muito bom porque a gente pode escolher a vontade", disse.

Com mais de 30 opções, os visitantes da 79ª Expogrande ficam muito a vontade para escolher o que consumir. São massas, risotos, milk shakes, sorvetes, hambúrgueres, lanches variados, pastéis, churrasco, carnes especiais e petiscos que atendem diversos gostos e bolsos.

79ª Expogrande

A Expogrande acontece até o dia 09 de abril no Parque de Exposições Laucídio Coelho, em Campo Grande (MS), e conta com extensa agenda de leilões, competições e palestras técnicas, além de shows e oportunidades facilitadas de negócios.

Domingo, segunda, terça e quarta-feira o visitante não paga para entrar durante todo o dia. Já na quinta, sexta-feira e sábado, a entrada é gratuita até as 16h. A partir das 18h já é cobrado o valor do ingresso.

Mais informações pelo telefone (67) 3345-4200.

