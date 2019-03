Entrada de turistas beneficiados com vistos eletrônicos cresce 15%

A chegada de turistas beneficiados com vistos eletrônicos cresceu 15% em 2018. O modelo eletrônico, implementado no ano passado apenas para turistas dos Estados Unidos, Canadá, Japão e Austrália impulsionou a chegada de visitantes desses países, divulgou hoje (25) o Instituto Brasileiro de Turismo (Embratur), autarquia do Ministério do Turismo responsável pela promoção internacional do turismo brasileiro.

No total foram mais de 715 mil turistas dos quatro países, 15,7% a mais que em 2017, segundo levantamento realizado pelo Ministério do Turismo, com base nos dados fornecidos pela Polícia Federal. Os EUA enviaram 13% a mais no total de turistas, passando de 538.532 turistas em 2018 para 475.232 em 2017.

Do Canadá, o aumento proporcional foi ainda maior, 45%, passando de aproximadamente 49 mil, em 2017, para 71.160 em 2018. Da Austrália, o crescimento foi de 25%, passando de 33.862 para 42.235 no ano passado. O Japão teve crescimento de 5%, com três mil turistas a mais, chegando a 63.708 em 2018.

De acordo com a Embratur, a economia brasileira já ganhou com o primeiro ano de funcionamento do visto eletrônico para cidadãos australianos, americanos, canadenses e japoneses. O crescimento na entrada desses viajantes no território nacional resultou em uma injeção de R$ 450 milhões no país, segundo o órgão.

“Vemos esses dados com felicidade e otimismo de que estamos tomando as medidas certas para que o potencial turístico brasileiro, reconhecido em todo o mundo, seja efetivamente concretizado. Assim, poderemos dar uma resposta concreta aos milhares de brasileiros que buscam um emprego e que veem no turismo o caminho a seguir”, disse o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio.

A presidente da Embratur (Instituto Brasileiro de Turismo), Teté Bezerra, ressaltou que “a confirmação do crescimento na chegada de turistas destes quatro países prioritários, mostra que a iniciativa de facilitação de vistos é válida, e pode trazer resultados ainda melhores, agora que haverá, a partir de junho, a isenção da necessidade de vistos”. “É um grande passo para estarmos ainda mais competitivos em um panorama internacional cada vez mais acirrado”, acrescentou.

Dispensa de visto

A partir do dia 17 de junho deste ano, canadenses, australianos, japoneses e norte-americanos terão isenção do visto de entrada. No último dia 18, o governo federal publicou, no Diário Oficial da União, decreto dispensando o visto de entrada no país para essas nacionalidades, com fins turísticos, de negócio, esportivos ou artísticos, sem intenção de estabelecer residência.

As novas regras serão aplicadas para quem permanecer em território brasileiro por até 90 dias, prorrogáveis pelo mesmo período, desde que não ultrapassem 180 dias a cada 12 meses. A estimativa do Ministério do Turismo é que a dispensa de visto aumente ainda mais a presença destes turistas estrangeiros no Brasil.

Segundo os dados divulgados do Ministério do Turismo, os quatro países beneficiados pela isenção (Estados Unidos, Japão, Canadá e Austrália) foram responsáveis por 11% (715.635) do total de estrangeiros que vieram ao país em 2018. No ano anterior, o Brasil recebeu 618.387 turistas dessas quatro nacionalidades.

O ano de 2018 teve um novo recorde na chegada de turistas internacionais no geral, alcançando 6.621.376 de visitantes, número maior que a antiga marca de 6.588.770, registrada em 2017.

De acordo com a Embratur, está sendo realizada uma grande campanha internacional de divulgação da isenção de vistos para cidadãos americanos, australianos, canadenses e japoneses. “No plano, estão previstas ações digitais, de relações públicas e de publicidade para anunciar aos turistas e operadores de viagens dos países beneficiados pela nova medida que facilita a entrada no Brasil”, divulgou o órgão.

Busca pelo Brasil

A busca pelo Brasil como destino cresceu nesses quatro países, segundo dados do portal internacional de viagens Kayak. O levantamento do site mostrou que, desde a divulgação da medida, australianos, canadenses, japoneses e norte-americanos reforçaram buscas por passagens aéreas para o país. A maior alta foi registrada na Austrália (36%), seguida de Estados Unidos (31%), Canadá (19%) e Japão (4%).

A pesquisa, baseada em dados colhidos em 21 de março, considerou voos partindo de todos os aeroportos da Austrália, Canadá, Japão e Estados Unidos com destino aos terminais do Brasil.

Os números são resultado da comparação entre a média diária de buscas de 1º a 15 de março e o período de 18 a 20 do mesmo mês, para viagens de 1º de abril a 31 de dezembro de 2019.