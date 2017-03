Entrada da sede da OAB/MS será pela Antônio Maria Coelho a partir de segunda-feira

A partir da próxima segunda-feira (20), o acesso à sede da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul será pelos fundos, ou seja, pela Rua Antônio Maria Coelho.

O motivo é devido à reestruturação da rotatória da Via Parque com a Avenida Mato Grosso. As vias serão interditadas para instalação de semáforos e inclusão de uma terceira faixa, resolvendo a situação caótica do trânsito na região.

A informação da Agetran é de que as obras devem durar aproximadamente 70 dias. A obra orçada em R$ 1,6 milhão é resultado de uma parceria entre Governo do Estado que por meio do Detran fez um repasse de R$ 1,3 milhão para a Prefeitura Municipal de Campo Grande realizar reestruturação.

Os demais servidores públicos que trabalham na região devem buscar vias alternativas para chegar ao Parque dos Poderes.

