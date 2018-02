Entidades pedem apoio na Câmara para ‘destravar’ repasses do FMIS

O repasse das emendas foi oficializado em março do último ano - Arquivo

Representantes das entidades de assistência social de Campo Grande estiveram na Câmara Municipal, nesta quinta-feira (22), e pediram apoio para destravar os mais de R$ 4,6 milhões em emendas do FMIS (Fundo Municipal de Investimentos Sociais), oficializadas em março do ano passado.

Segundo a coordenadora do Fórum que representa as entidades, Sueli Gomes, os valores deveriam ser repassados até outubro de 2017, porém, o excesso de burocracia impediu os pagamentos.

“Viemos aqui pedir apoio dessa Casa, pois estamos desde outubro tentando receber as emendas parlamentares e não conseguimos. A burocracia é muito grande. Gostaria de pedir para os senhores verem o que acontece, pois são muitos os usuários que necessitam. Se vocês não estiverem a nosso favor, quem estará? Os vereadores destinaram essas emendas, em março, para cada entidade. Em outubro era pra ser pago, o dinheiro está na conta, e não conseguimos receber. E os repasses mensais também estão atrasados, não são pagos desde janeiro”, afirmou.

O repasse das emendas foi oficializado em março do último ano. Ao todo, cada vereador teve R$ 160 mil para destinar a entidades sociais e de saúde. No total, foram R$ 2,3 milhões para saúde e outros R$ 2,3 milhões para a assistência social, valores que ainda não foram repassados pela Prefeitura.

Vereadores que integram a base do prefeito Marcos Trad no Legislativo informaram que hoje, às 15h, uma reunião com o secretário de Finanças e Planejamento do Município, Pedro Pedrossian Neto, deve definir o prazo para pagamento das emendas. Representantes da Comissão Permanente de Assistência Social e do Idoso da Câmara Municipal devem acompanhar a reunião.