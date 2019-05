Entidade alemã diz que projeto implantado pela Sanesul é “case” de sucesso

Campo Grande (MS) – O processo de implantação do Projeto de Eficiência Energética em Sistemas de Abastecimento de Água – ProEESA, na Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul foi considerado um “case de sucesso” pela entidade alemã parceira no projeto.

“Em todas as nossas redes de trabalho nunca havíamos tido uma participação de 100%, sempre alguém desiste por achar ser muito trabalhoso fazer o treinamento até o fim. Com a Sanesul foi diferente, todas as 15 unidades participantes produziram e entregaram seus planos, isso é inédito, é um case de sucesso para nós”, afirmou a coordenadora do Projeto, engenheira Rita Cavaleiro de Ferreira, representante no Brasil da Cooperação Alemã Para o Desenvolvimento Sustentável, durante o encerramento dos trabalhos, na sede da estatal sul-mato-grossense nesta segunda-feira (6.5).

“Todos estavam sempre adiantados e vinham com novas perguntas a cada encontro e com desafios para que pudéssemos ajudar. Isso foi importante, estamos muito felizes com a dedicação e o trabalho realizado aqui e com a seriedade dos funcionários. É uma empresa de excelência que tem vontade de melhorar e aprender”, comentou.

Rita Cavaleiro destacou que a experiência com a Sanesul foi uma das melhores e foi extremamente produtiva. Anteriormente, ela havia elogiado a Sanesul por ter um plano diretor de redução de perdas eficiente. “Até agora ainda não tínhamos visto um Plano tão enxuto, tão executivo quanto este. A coleção de indicadores selecionada está bastante boa, completa e se nota que é fruto de muita reflexão por parte de técnicos especializados”, pontuou a engenheira.

O Programa Eficiência Energética Sanesul tem a finalidade de executar a iniciativa “Redes de Aprendizagem em Eficiência Energética”, e foca na redução de perdas de água e ao uso eficiente de energia elétrica e se encontra sistematizado no Acordo de Cooperação Técnica celebrado entre a União, representada pelo Ministério das Cidades, Sanesul e a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul (Agepan).

Também estiveram presentes na solenidade de encerramento dos trabalhos os representantes do ProESSA/Ministério de Desenvolvimento Regional e Giz (Cooperação alemã), Marcelo de Paula Neves Lelis, Coordenador Geral de Planejamento e Regulação; Jessica Rocha Gama, assessora técnica do ProEESA; e Marilucia Pereira Sandim, Diretora da Agepan, que entregaram os certificados.

O Diretor Comercial e de Operações da Sanesul, Onofre Assis de Souza, recepcionou o grupo, falando da importância deste trabalho.

“Depois de meses de trabalho e seis encontros em localidades diferentes, encerramos este grande projeto com resultados positivos. Desde o primeiro contato sabíamos que seria um longo caminho a percorrer até este resultado final. Foi trabalhoso, mas nós atingimos os nossos objetivos. No começo não sabíamos da grandeza desse programa ProEESA, mas trouxemos para dentro da empresa e pudemos contar com a participação de todos. Aqui está o resultado, 15 planos excelentes e muito aprendizado. Em nome da Diretoria, eu agradeço as equipes pela dedicação. O próximo passo é pegar todos os projetos entregues e buscar apoio para implementar alguns deles e melhorar a eficiência enérgica e a questão de perdas. Parabéns a todos ”, comentou o diretor.

Os encontros aconteceram de junho de 2018 até maio de 2019, onde os participantes trocaram experiências (moderadas por profissionais), e receberam treinamentos específicos para a elaboração dos Planos de Gestão de Perdas e de Energia. O primeiro evento foi realizado em junho/18, na cidade de Dourados. O segundo encontro aconteceu em Três Lagoas em agosto/18, o terceiro em Ponta Porã no mês de outubro/18, e o quarto no período de 03 a 05/dezembro/18 em Bonito. O sexto encontro foi em Nova Andradina, em março deste ano, e o último aconteceu nesta segunda-feira, com a entrega dos Planos de Gestão de Água e Energia pelos participantes.

O que é ProEESA

Significa Projeto de Eficiência Energética em Sistemas de Abastecimento de Água e nasceu em janeiro de 2016, fruto da cooperação técnica entre o Ministério das Cidades e o Ministério Federal da Cooperação Econômica e do Desenvolvimento (BMZ) da Alemanha, através da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental e da Cooperação Alemã Para o Desenvolvimento Sustentável (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit – GIZ).

Tem como objetivo melhorar as condições para implantação de medidas de eficiência energética, com o intuito de aproveitar o potencial de economia existente nos sistemas de abastecimento de água para consumo humano.

Subsecretaria de Comunicação (Subcom), com informações da assessoria de Comunicação da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul)

Foto: Divulgação